Карседо ответил, как увольнение Челестини из ЦСКА повлияло на подготовку «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем финале Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА и ответил, как увольнение швейцарца Фабио Челестини повлияло на подготовку красно-белых к дерби с армейцами. Команды сыграют сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— «Спартак» давно не выигрывал трофей, насколько на вас давит, что четыре года клуб без Кубка? На вас болельщики сейчас смотрят как на Мессию.

— Это большая мотивация, мы с нетерпением ждём начала встречи, для нас она как финал. Сделаем всё, чтобы провести этот матч как можно лучше.

— Как оцените нового тренера ЦСКА?

— ЦСКА принял решение поменять Фабио Челестини. Но мы концентрируемся только на нас самих, будем действовать от нашей игры. Самое главное — атмосфера на стадионе, атмосфера дерби.

— Вопрос по позиции Руслана Литвинова — это опорный полузащитник, центральный? Как его позиция будет меняться по ходу матча?

— Это универсальный футболист, который может прекрасно играть на разных позициях. Это сердце команды, игрок, на которого можно положиться в любой ситуации, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».