Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карседо ответил, как увольнение Челестини из ЦСКА повлияло на подготовку «Спартака»

Карседо ответил, как увольнение Челестини из ЦСКА повлияло на подготовку «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем финале Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА и ответил, как увольнение швейцарца Фабио Челестини повлияло на подготовку красно-белых к дерби с армейцами. Команды сыграют сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

— «Спартак» давно не выигрывал трофей, насколько на вас давит, что четыре года клуб без Кубка? На вас болельщики сейчас смотрят как на Мессию.
— Это большая мотивация, мы с нетерпением ждём начала встречи, для нас она как финал. Сделаем всё, чтобы провести этот матч как можно лучше.

— Как оцените нового тренера ЦСКА?
— ЦСКА принял решение поменять Фабио Челестини. Но мы концентрируемся только на нас самих, будем действовать от нашей игры. Самое главное — атмосфера на стадионе, атмосфера дерби.

— Вопрос по позиции Руслана Литвинова — это опорный полузащитник, центральный? Как его позиция будет меняться по ходу матча?
— Это универсальный футболист, который может прекрасно играть на разных позициях. Это сердце команды, игрок, на которого можно положиться в любой ситуации, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

