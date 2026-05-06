«Бавария» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Юпамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.