В Мюнхене перед матчем ЛЧ болельщики «ПСЖ» столкнулись со стычками и задымлением в метро

Перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ» в Мюнхене группа болельщиков парижского клуба столкнулась с рядом инцидентов на пути к стадиону. По данным RMC Sport, около 15 болельщиков «ПСЖ» были выдворены из вагона мюнхенского метро группой примерно из 60 немецких фанатов на одной из станций. Правоохранительные органы оперативно вмешались и предотвратили дальнейшие столкновения.

Кроме того, несколько поездов эвакуировали из‑за сильного задымления в вагонах — движение на линии временно приостановили. В результате парижские болельщики были вынуждены завершить путь до стадиона пешком, оказавшись примерно в 7 км от арены.

После стабилизации обстановки часть фанатов пересела в другой, более старый состав и продолжила движение к стадиону. Мюнхенские пожарные проверяют оборудование для возможного возобновления работы линии.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт сегодня, 6 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра между командами завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4.