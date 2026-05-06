Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Мюнхене перед матчем ЛЧ болельщики «ПСЖ» столкнулись со стычками и задымлением в метро

В Мюнхене перед матчем ЛЧ болельщики «ПСЖ» столкнулись со стычками и задымлением в метро
Комментарии

Перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «ПСЖ» в Мюнхене группа болельщиков парижского клуба столкнулась с рядом инцидентов на пути к стадиону. По данным RMC Sport, около 15 болельщиков «ПСЖ» были выдворены из вагона мюнхенского метро группой примерно из 60 немецких фанатов на одной из станций. Правоохранительные органы оперативно вмешались и предотвратили дальнейшие столкновения.

Кроме того, несколько поездов эвакуировали из‑за сильного задымления в вагонах — движение на линии временно приостановили. В результате парижские болельщики были вынуждены завершить путь до стадиона пешком, оказавшись примерно в 7 км от арены.

После стабилизации обстановки часть фанатов пересела в другой, более старый состав и продолжила движение к стадиону. Мюнхенские пожарные проверяют оборудование для возможного возобновления работы линии.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт сегодня, 6 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра между командами завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android