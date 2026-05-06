«Было неприятно». Данил Круговой — об увольнении Челестини из ЦСКА

Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал отставку швейцарца Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев. О расставании со специалистом было объявлено в понедельник, 4 мая. Его место в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял россиянин Дмитрий Игдисамов.

— Какая у вас была реакция на увольнение Челестини?

— Было неожиданно, неприятно для команды, потому что многое вместе прошли. Думал, доработаем сезон вместе. Это эмоциональный всплеск для команды перед дерби, набрали эмоций.

— Какие первые впечатления от Игдисамова?

— Всё отлично, желаю ему только удачи. Первая игра — и сразу дерби. Это очень важный матч и для нас, и для него. Надеюсь, всё получится. Матч со «Спартаком» долго все ждали — и футболисты, и болельщики. Обе команды заряжены на 100%, — сказал Круговой «Матч ТВ».