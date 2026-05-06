Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Было неприятно». Данил Круговой — об увольнении Челестини из ЦСКА

Комментарии

Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал отставку швейцарца Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев. О расставании со специалистом было объявлено в понедельник, 4 мая. Его место в качестве исполняющего обязанности главного тренера занял россиянин Дмитрий Игдисамов.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

— Какая у вас была реакция на увольнение Челестини?
— Было неожиданно, неприятно для команды, потому что многое вместе прошли. Думал, доработаем сезон вместе. Это эмоциональный всплеск для команды перед дерби, набрали эмоций.

— Какие первые впечатления от Игдисамова?
— Всё отлично, желаю ему только удачи. Первая игра — и сразу дерби. Это очень важный матч и для нас, и для него. Надеюсь, всё получится. Матч со «Спартаком» долго все ждали — и футболисты, и болельщики. Обе команды заряжены на 100%, — сказал Круговой «Матч ТВ».

