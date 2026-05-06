Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Мне нечего сказать. Он сделал всё, что мог». Коке — о работе судьи в матче с «Арсеналом»

Капитан и полузащитник «Атлетико» Коке Ресуррекьон не стал комментировать работу бригады арбитров во главе с Даниэлем Зибертом в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Не собираюсь говорить о рефери. Нам не следует высказываться о нём. Мне нечего сказать. Он сделал всё, что мог», — приводит слова Коке журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В финале турнира «канониры» сыграют с победителем двухматчевого противостояния «ПСЖ» — «Бавария». Первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу коллектива из Франции.

Финал главного еврокубкового турнира сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

