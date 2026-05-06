Болельщики «Спартака» устроили перформанс в честь Дня Победы перед дерби с ЦСКА в КР

Болельщики «Спартака» устроили перформанс перед дерби с ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Фото: Из личного архива корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова

Ранее сообщалось, что на матче пройдёт акция «Бессмертный полк». Перфоманс организован на тему песни Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон».

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.