«Не верю в сказку». Григорян сравнил тренера ЦСКА с возглавлявшим «Спартак» Романовым

Российский тренер Александр Григорян высказался об увольнении из ЦСКА швейцарца Фабио Челестини и назначении на его место россиянина Дмитрия Игдисамова, сравнив нового тренера армейцев с возглавлявшим «Спартак» Вадимом Романовым.

«Не верю в красивую сказку Игдисамова, как не верил в Романова. Чтобы возглавлять такие клубы, нужно иметь опыт, а без него это будет сделать невозможно. Челестини был одним из немногих тренеров за последние годы, кто приехал в образе творца.

Игра, которую поначалу показывал ЦСКА, была незабываемой. Мне кажется, что швейцарский специалист не справился с самим собой. Топовый тренер должен обладать ещё и стрессоустойчивостью», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».