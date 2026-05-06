Игроки «Спартака» и ЦСКА вышли на матч КР с плакатами акции «Бессмертный полк»

Игроки «Спартака» и ЦСКА вышли с плакатами акции «Бессмертный полк» перед финальным матчем Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Счёт в матче 0:0.

Ранее сообщалось, что на матче пройдёт данная акция, а болельщики красно-белых устроили перформанс на тему песни Булата Окуджавы «10-й наш десантный батальон».

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.