Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Арсенал» планирует предложить Микелю Артете новый контракт — Романо

Комментарии

Лондонский «Арсенал» намерен предложить главному тренеру Микелю Артете новый контракт этим летом. Решение было принято ещё в марте, независимо от итоговых результатов команды в сезоне. Артета сейчас сосредоточен на борьбе за трофеи и проявляет интерес к проекту клуба, ожидая переговоров. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

5 мая «Арсенал» одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА и по сумме двух встреч вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ».

Текущее соглашение Артеты с клубом рассчитано до июня 2027 года. После 35 туров АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 76 очками.

