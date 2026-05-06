Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гол Литвинова дальним ударом в матче «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов открыл счёт дальним ударом на 10-й минуте в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

