Гендиректор «Уфы»: клубы недоумевают из-за решения КДК, готовится коллективное обращение

Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков заявил, что клуб готовит коллективное обращение после присуждения команде технического поражения в матче со «СКА-Хабаровск» в 32-м туре Лиги Pari. Команда не смогла отправиться на игру в Хабаровск из-за закрытия воздушного пространства.

«В настоящий момент мы ожидаем официальные материалы от КДК РФС. Клуб направил запрос на изготовление полного текста решения для подачи апелляции. Ситуация получила широкий резонанс в футбольной среде. Мы находимся в контакте с представителями других клубов, многие из них высказывают недоумение по поводу принятого решения. Более того, звучат инициативы о подготовке коллективного обращения, поскольку подобные случаи могут затрагивать не только футбол, но и другие виды спорта. В условиях, когда режим «Ковёр» применяется всё чаще, такие ситуации, к сожалению, перестают быть исключением. Считаем необходимым дождаться официального документа КДК РФС, поскольку информация, опубликованная на сайте, не даёт полного понимания всех оснований принятого решения. У нас остаются вопросы к процедуре рассмотрения дела, почему заседание не было проведено в более ранние сроки?

Озвученные главой КДК РФС Артуром Григорьянцем данные существенно расходятся с той информацией, которую клуб официально представил в рамках заседания. У нас сложилось впечатление, что иного решения, кроме как применить к «Уфе» санкции в виде технического поражения, изначально не рассматривалось. Считаем, что в данной ситуации налицо обстоятельства форс-мажора — команда физически не смогла вылететь из Уфы из-за закрытия аэропорта. Это объективный фактор, который не зависел от клуба. В ходе заседания звучали предположения о возможных альтернативных маршрутах – в частности, через Москву или другие города. Однако мы сознательно выбрали проверенный вариант перелёта через Новосибирск, которым уже пользовались ранее при поездке в Красноярск на матч с «Енисеем». Этот маршрут был оптимален с точки зрения логистики, особенно с учётом плотного календаря и значительной разницы во времени с Хабаровском. Вопрос не стоял в экономии средств. Приоритетом было сохранение физического состояния игроков в условиях сложного выездного графика. При этом регламент не содержит требований о конкретных сроках прибытия команды в город проведения матча. Не понимаем, откуда пошла информация о стыковочном времени — 47 минут. Перевозчиком закладывался один час чистого времени, чтобы пассажиры могли комфортно пересесть на другой борт, здесь не учитывается время погрузки багажа, рулежки и других процедур подготовки самолёта к отправке.

Не соответствует действительности и утверждение, что билеты были возвращены после объявления режима «Ковёр». Решение о возврате билетов было принято только после получения официальной информации от авиаперевозчика о невозможности выполнения стыковочного рейса. При этом оба рейса выполнялись одной авиакомпанией, перед покупкой билетов мы дополнительно уточнили возможность ожидания стыковочного рейса в случае задержки, то есть временной запас был заложен. Перевозчик подтвердил такую возможность и на практике ожидал команду в течение 2,5 часа. Не согласны с утверждением генерального директора ФК «СКА-Хабаровск», что клуб отказался от переноса матча на 4 мая. С учётом всех возможностей и логистики команда смогла бы добраться до Хабаровска 4 мая в 20:00 по местному времени», — приводит слова Шмакова пресс-служба «Уфы» на странице «ВКонтакте».