Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тчуамени и Вальверде едва не подрались на тренировке «Реала» — Marca

Тчуамени и Вальверде едва не подрались на тренировке «Реала» — Marca
Комментарии

Игроки мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде едва не подрались на тренировке команды. По информации издания Marca, инцидент произошёл после фола в одном из игровых эпизодов, в результате чего футболисты начали толкаться. Выяснение отношений продолжилось в раздевалке.

Непростая атмосфера в команде усугубилась незадолго до матча 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной», который для каталонцев может стать чемпионским. Ранее сообщалось о конфликте между защитниками Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Также сообщалось, что минимум шесть игроков «Реала» уже перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.

«Эль класико» запланирован на 10 мая и пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Каталонской команде достаточно не проиграть, чтобы завоевать титул чемпионов Ла Лиги. После 34 туров испанского чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Барселона» с 88 очками, а «Реал» располагается на второй строчке с 77 очками.

Материалы по теме
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android