Тчуамени и Вальверде едва не подрались на тренировке «Реала» — Marca

Игроки мадридского «Реала» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде едва не подрались на тренировке команды. По информации издания Marca, инцидент произошёл после фола в одном из игровых эпизодов, в результате чего футболисты начали толкаться. Выяснение отношений продолжилось в раздевалке.

Непростая атмосфера в команде усугубилась незадолго до матча 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной», который для каталонцев может стать чемпионским. Ранее сообщалось о конфликте между защитниками Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Также сообщалось, что минимум шесть игроков «Реала» уже перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.

«Эль класико» запланирован на 10 мая и пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Каталонской команде достаточно не проиграть, чтобы завоевать титул чемпионов Ла Лиги. После 34 туров испанского чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Барселона» с 88 очками, а «Реал» располагается на второй строчке с 77 очками.