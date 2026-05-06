Данилов вынес мяч из пустых ворот в матче «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов вынес мяч из пустых ворот в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте Данилов выбил мяч из пустых ворот после удара бразильского нападающего Маркиньоса.

Фото: кадр из трансляции

Победитель матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.