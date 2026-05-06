Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»

Российский голкипер Матвей Сафонов включён в стартовый состав «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

До встречи с «Баварией» Сафонов девять раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.