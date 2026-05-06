Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Барселона» планирует продажи игроков на € 100 млн для инвестиций в новый состав — ESPN

«Барселоне» необходимо собрать средства за счёт продажи таких игроков, как Ферран Торрес, Жюль Кунде или Рафинья, чтобы иметь возможность инвестировать в новые приобретения, которые запросил главный тренер Ханс-Дитер Флик. Клуб понимает, что ему необходимо обновить состав, поскольку он нацелен на завоевание первого трофея Лиги чемпионов УЕФА с 2015 года. Об этом сообщает ESPN.

Этим летом «Барселона» присматривается к нападающему и центральному защитнику, но также ищет ещё одного вингера и, возможно, даже форварда, если Роберт Левандовски и Торрес покинут клуб. Клуб надеется выручить около € 100 млн за счёт продажи игроков, чтобы приобрести желаемых футболистов, что потенциально означает уход некоторых ключевых членов команды.

Ожидается, что клуб покинут Марк Касадо и Ансу Фати, который в данный момент выступает за «Монако» на правах аренды. Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник «Интера» Алессандро Бастони входят в число главных целей «Барселоны» этим летом.

