Московский «Спартак» отреагировал на гол Литвинова в дерби с ЦСКА в Кубке России

Московский «Спартак» отреагировал на гол полузащитника команды Руслана Литвинова в дерби с ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Пресс-служба в официальном телеграм-канале клуба опубликовала фото игрока с короной на голове, подписав его: «Мы до сих пор в шоке от этого парня. Царский гол. По-другому не назовёшь».

Полузащитник отличился на 10-й минуте встречи, поразив ворота армейцев дальним ударом из-за пределов штрафной.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.