Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Стало известно, какие условия Моуринью выдвинул на переговорах с президентом «Реала»

Газета Sport.es раскрыла пять условий, который выдвинул главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на переговорах с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, на которых обсуждалось возвращение португальского специалиста в испанский клуб.

По информации испанского издания, португалец потребовал контракт сроком на два года, увольнения тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, невмешательства в работу тренера со стороны руководство клуба, а также изменения работы медицинского штаба команды и введения должности пресс-секретаря. Наставник не желает участвовать во всех пресс-конференциях, так как во время предыдущего срока работы в мадридском клубе это привело к большому количеству скандалов.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

