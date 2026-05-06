Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 мая

В среду, 6 мая, состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

«Спартак» — ЦСКА — 1:0.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0. Ответный матч пройдёт в четверг, 7 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.