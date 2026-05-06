Главная Футбол Новости

«Стреляет два раза в год». Ловчев — о голе Литвинова в матче «Спартака» с ЦСКА

Комментарии

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о голе полузащитника красно-белых Руслана Литвинова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена», счёт на момент написания новости — 1:0. Литвинов открыл счёт на 10-й минуте, забив с передачи Маркиньоса ударом из-за пределов штрафной площади. Хавбек ранее отметился похожим голом в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Литвинов стреляет два раза в год, получается. Попал великолепно, в девятку. Значит, бить нужно отсюда. Вратарь ничего не мог сделать», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Все новости RSS

