«Стреляет два раза в год». Ловчев — о голе Литвинова в матче «Спартака» с ЦСКА

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о голе полузащитника красно-белых Руслана Литвинова в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена», счёт на момент написания новости — 1:0. Литвинов открыл счёт на 10-й минуте, забив с передачи Маркиньоса ударом из-за пределов штрафной площади. Хавбек ранее отметился похожим голом в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом».

«Литвинов стреляет два раза в год, получается. Попал великолепно, в девятку. Значит, бить нужно отсюда. Вратарь ничего не мог сделать», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».