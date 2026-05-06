«Мог бы построить карьеру в пляжном футболе». Шнякин — о голе Литвинова в финале с ЦСКА

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил гол футболиста «Спартака» Руслана Литвинова в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА. Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Одно могу сказать: Руслан Литвинов с такими ударами (как этой весной) мог бы построить великую карьеру в пляжном футболе», — написал Шнякин в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».