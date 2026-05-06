Главная Футбол Новости

Видео: Максименко совершил двойной сейв в матче «Спартака» с ЦСКА в Кубке России

Видео: Максименко совершил двойной сейв в матче «Спартака» с ЦСКА в Кубке России
Голкипер «Спартака» Александр Максименко совершил двойной сейв в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Голкипер сначала отразил дальний удар, а затем успел подняться с газона и отбил удар с восьми-девяти метров.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

