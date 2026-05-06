Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Традиционные ценности». Фанаты «Спартака» подготовили баннер с отсылкой к новому закону

«Традиционные ценности». Фанаты «Спартака» подготовили баннер с отсылкой к новому закону
Комментарии

Болельщики «Спартака» подготовили специальный баннер на финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу хозяев поля. Фанаты красно-белых сделали баннер с надписью «традиционные ценности».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

Фото: «Чемпионат»

Ранее ТАСС сообщал об изменении законодательства, по которому баннеры фанатов на стадионах теперь не должны содержать информации, не соответствующей традиционным ценностям.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Материалы по теме
«Спартак» победил ЦСКА в битве за Суперфинал Кубка! Как же красиво забил Литвинов! LIVE
Live
«Спартак» победил ЦСКА в битве за Суперфинал Кубка! Как же красиво забил Литвинов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android