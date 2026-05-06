«Традиционные ценности». Фанаты «Спартака» подготовили баннер с отсылкой к новому закону

Болельщики «Спартака» подготовили специальный баннер на финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу хозяев поля. Фанаты красно-белых сделали баннер с надписью «традиционные ценности».

Фото: «Чемпионат»

Ранее ТАСС сообщал об изменении законодательства, по которому баннеры фанатов на стадионах теперь не должны содержать информации, не соответствующей традиционным ценностям.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.