«Спартак» — ЦСКА: Левников отменил красную карточку Облякову после просмотра VAR

В эти минуты идёт финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

На 68-й минуте Кирилл Левников отменил красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову после просмотра VAR. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на 10-й минуте.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

В финале Пути РПЛ сильнейшего выявляют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.