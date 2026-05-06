Маркиньос выразил недовольство заменой с матче КР и не пожал руку Карседо

Вингер «Спартака» Маркиньос был недоволен своей заменой в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Фото: Кадр из трансляции

Футболист был заменён на 60-й минуте. Игрок не пожал руку главному тренеру Хуану Карлосу Карседо и выразил недовольство на скамейке запасных.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.