Арбитр Федотов высказался об отменённом удалении Облякова в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова отменить красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Со своей позиции Левников, скорее всего, увидел, что нога Облякова сначала попала Мартинсу в голень, а потом пошла вниз. Это ошибка арбитра — касание было ниже. Верное решение Карасёва на VAR, который позвал его к монитору. И правильно Левников отменил удаление. Это жёлтая за наступ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Инцидент произошёл на 68-й минуте, Левников отменил решение после вмешательства VAR.