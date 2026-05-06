«Ситуация накалена до предела». Романо — о последствиях стычки игроков в «Реале»

Журналист Фабрицио Романо высказался о ситуации в мадридском «Реале». Ранее в прессе появилась информация, что игроки «сливочных» Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде едва не подрались на тренировке. Они потолкались на поле и продолжили выяснять отношения в раздевалке.

«В ближайшие 24 часа мы будем много говорить о «Реале». Буду держать вас в курсе событий, касающихся Жозе Моуринью и Тони Крооса.

В клубе очень напряжённая обстановка, нам предстоит увидеть последствия этих драк. Ситуация накалена до предела, не в лучшую сторону», – сообщает инсайдер в социальной сети X.

После 34 туров испанского чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Барселона» с 88 очками, а «Реал» располагается на второй строчке с 77 очками.