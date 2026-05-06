«Спартак» победил ЦСКА в финальном матче Пути регионов Кубка России

Завершился финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на 10-й минуте. На 68-й минуте Кирилл Левников отменил красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову после просмотра VAR.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.