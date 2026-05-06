«Бавария» — «ПСЖ»: Усман Дембеле открыл счёт на третьей минуте

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл надающий гостей Усман Дембеле на третьей минуте.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.