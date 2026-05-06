Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Валерий Карпин рассказал, будет ли следить за Матвеем Сафоновым в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что будет следить за игрой вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между парижским клубом и «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'    

— Что думаете о соперниках сборной?
— На сборе всё скажу.

— Сейчас будете следить за Сафоновым?
— Да, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До встречи с «Баварией» Сафонов девять раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

