Валерий Карпин оценил качество игры в дерби «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил качество игры в финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Команды играют в эти минуты в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Хорошее впечатление от матча. Обалденное качество игры», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Победитель матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.