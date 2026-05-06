38 911 зрителей посетили дерби «Спартак» — ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России

38 911 человек присутствовали на финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Команды играют в эти минуты в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Первая встреча финала Пути РПЛ между командами завершилась вничью — 0:0. Суперфинал турнира состоится 24 мая.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.