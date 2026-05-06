Определился первый участник Суперфинала Кубка России — 2025/2026

Московский «Спартак» стал первым участником Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В финале Пути регионов красно-белые одержали победу над ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Победу красно-белым принёс точный удар полузащитника Руслана Литвинова на 10-й минуте.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Первая встреча финала Пути РПЛ между командами завершилась безголевой ничьей — 0:0. Суперфинал турнира состоится 24 мая.