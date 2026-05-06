«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2022 года

«Спартак» победил ЦСКА со счётом 1:0 в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Таким образом, красно-белые вышли в финал Кубка России впервые с 2022 года.

Тогда «Спартак» выиграл в решающем матче турнира у московского «Динамо» со счётом 2:1. Отметим, на тот момент формат Кубка России не предполагал разделение на Путь регионов и Путь РПЛ.

В нынешнем сезоне в финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.