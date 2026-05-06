Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2022 года

«Спартак» победил ЦСКА со счётом 1:0 в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Таким образом, красно-белые вышли в финал Кубка России впервые с 2022 года.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

Тогда «Спартак» выиграл в решающем матче турнира у московского «Динамо» со счётом 2:1. Отметим, на тот момент формат Кубка России не предполагал разделение на Путь регионов и Путь РПЛ.

Кубок России . Финал
29 мая 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Соболев – 10'     1:1 Захарян – 55'     2:1 Промес – 72'    

В нынешнем сезоне в финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

«Спартак» победил ЦСКА в битве за Суперфинал Кубка! Как же красиво забил Литвинов! LIVE
