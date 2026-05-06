«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов по сумме встреч

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил надающий парижан Усман Дембеле на третьей минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте форвард «Баварии» Гарри Кейн сравнял счёт.

Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал пять сейвов.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.