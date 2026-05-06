Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» одержал третью победу подряд над ЦСКА в Кубке России

«Спартак» одержал третью победу подряд над ЦСКА в Кубке России
Комментарии

«Спартак» в третий раз подряд одержал победу над ЦСКА в Фонбет Кубке России, выиграв сегодня, 6 мая, со счётом 1:0 в финале Пути регионов Кубка России. Матч прошёл на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным арбитром выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

В финале Пути РПЛ сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одержали победу над «Ростовом». Основное время встречи также завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее, выиграв 4:3.

Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
