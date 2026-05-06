«Спартак» одержал третью победу подряд над ЦСКА в Кубке России

«Спартак» в третий раз подряд одержал победу над ЦСКА в Фонбет Кубке России, выиграв сегодня, 6 мая, со счётом 1:0 в финале Пути регионов Кубка России. Матч прошёл на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным арбитром выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В финале Пути РПЛ сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одержали победу над «Ростовом». Основное время встречи также завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее, выиграв 4:3.