«Спартак» впервые за три матча обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России

Московский «Спартак» впервые за три матча одержал победу над ЦСКА на стадии 1/2 финал Кубка России (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Ранее команды встречались на стадии 1/2 финала Кубка России ещё при старом формате в 2000-м и 2011-м. Обе игры завершились победой армейцев — 3:1 и 3:3 (5:4 пен.).

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Первая встреча финала Пути РПЛ между командами завершилась безголевой ничьей — 0:0. Суперфинал турнира состоится 24 мая.