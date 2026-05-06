«Спартак» в седьмой раз вышел в финал Кубка России

«Спартак» в седьмой раз вышел в финал Кубка России. Это случилось после победы красно-белых в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 над ЦСКА (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Ранее «Спартак» играл в финалах соревнования сезона-1993/1994, сезона-1995/1996, сезона-1997/1998, сезона-2002/2003, сезона-2005/2006, сезона-2021/2022. Красно-белые одержали четыре победы и дважды проиграли.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.