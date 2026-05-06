«Не хватило качества игры». Глава РПЛ Алаев — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Президент Мир Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев отреагировал на итоги столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоялся сегодня, 6 мая, и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

«Очень трогательная была церемония. Хотел бы поблагодарить, кто организовал, и поздравить в преддверии с 9 Мая. Надо поблагодарить болельщиков — такая атмосфера! Чувствовался накал, движение. На мой взгляд, качества игры не хватило, но оставим это экспертам», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути РПЛ выявят сильнейшего московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.