Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Хвича Кварацхелия установил рекорд результативной серии в плей-офф Лиги чемпионов

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отдал передачу на гол Усмана Дембеле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу парижан. Тем самым грузинский вингер установил рекорд результативной серии в плей-офф главного европейского турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'    

Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов с результативными действиями в семи матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше турнира.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.

