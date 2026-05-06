Хвича Кварацхелия установил рекорд результативной серии в плей-офф Лиги чемпионов

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отдал передачу на гол Усмана Дембеле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу парижан. Тем самым грузинский вингер установил рекорд результативной серии в плей-офф главного европейского турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов с результативными действиями в семи матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше турнира.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.