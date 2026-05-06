Глава РПЛ Алаев: призываю болельщиков вернуться на все матчи — надо смириться

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев призвал болельщиков российских клубов смириться и вернуться на матчи чемпионата страны.

«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера. Я призываю вернуться на все матчи — это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее активные объединения фанатов ряда клубов РПЛ выступили с протестом против введения системы Fan ID и объявили бойкот. Матчи Фонбет Кубка России продолжают проводиться без дополнительной идентификации болельщиков.