Глава РПЛ Алаев: в последнее время «Спартак сильнее ЦСКА

Президент Мир Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев поделился мнением о прошедшем матче ЦСКА и «Спартака» в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоялась сегодня, 6 мая, и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«В таких матчах фаворитов нет — это кубковая игра. Не будем никого выделять. В последнее время «Спартак» сильнее, но всё могло качнуться в конце», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».