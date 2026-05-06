Министр просвещения РФ ответил, кого бы хотел видеть соперником «Спартака» в Суперфинале

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответил, кого бы хотел видеть соперником «Спартака» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«В соперниках «Спартака» хотел бы видеть любого. Конечно, «Краснодар» посильнее «Динамо». Хотя и «Динамо» очень хорошая команда. Пусть победит сильнейший», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России (1:0) и вышел в Суперфинал турнира.

В финале Пути РПЛ выявят сильнейшего московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.