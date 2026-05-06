Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал поражение от «Спартака»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Не было такого, что внутри у меня всё кипело. Я был спокоен. Мне выдался шанс дебютировать в дерби. Хотелось испытать такое давление трибун. В перерыве изменили модель атаки, отодвинули игру, создали моменты, но их надо было реализовывать. К сожалению, мы проиграли.

Трудностей у меня не было. Я в процессе второй месяц, была чёткая идея на эту игру. У нас было два дня что-то натренировать. Я наслаждаюсь этим временем. Каждая секунда рядом с командой мне идёт на пользу», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

