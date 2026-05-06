Нойер пропустил шесть голов после шести ударов в противостоянии «Баварии» — «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустил гол после первого удара в створ в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу парижан. Тем самым немецкий голкипер пропустил шесть мячей после шести ударов в противостоянии команд. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Нойер не сделал ни одного сейва.

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.