Игрок «Спартака» Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы

Защитник московского «Спартака» Владислав Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Здоровье получше. Как видите, вышел», — передаёт слова Сауся корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Саусь перебрался в «Спартак» из «Балтики» в зимнее трансферное окно. В финале с армейцами футболист вышел на замену на 88-й минуте. До этого он пропустил три матча красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге из-за повреждения.