Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы

Игрок «Спартака» Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Владислав Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Здоровье получше. Как видите, вышел», — передаёт слова Сауся корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Саусь перебрался в «Спартак» из «Балтики» в зимнее трансферное окно. В финале с армейцами футболист вышел на замену на 88-й минуте. До этого он пропустил три матча красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге из-за повреждения.

Материалы по теме
Большой вечер футбола! Ответка «Бавария» — «ПСЖ» и дерби «Спартак» — ЦСКА
Большой вечер футбола! Ответка «Бавария» — «ПСЖ» и дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android