Тренер ЦСКА Игдисамов рассказал о причинах травмы Кирилла Глебова

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о причинах травмы полузащитника команды Кирилла Глебова в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором армейцы уступили «Спартаку» (0:1).

«Глебов усилил игру, хорошо двигал мяч. По поводу травмы: он ударил пальцем в шип бутсы соперника. Пока информации о состоянии нет.

Мусаев хочет совершенствоваться, он ищет причины неудач в себе, поэтому расстраивается. Быстро отойти после таких матчей невозможно, но всё будет нормально», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игрок вышел на замену на 46-й минуте, однако на 88-й минуте произошла обратная замена.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.