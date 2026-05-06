«Спартак» в четвёртый раз за семь матчей обыграл ЦСКА в Кубке России

«Спартак» в четвёртый раз за семь матчей обыграл ЦСКА в Фонбет Кубке России, одержав победу сегодня, 6 мая, в финале Пути регионов со счётом 1:0. Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, главным арбитром выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В финале Пути РПЛ сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одержали победу над «Ростовом». Основное время встречи также завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее, выиграв 4:3.