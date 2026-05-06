«Спартак» в четвёртый раз за семь матчей обыграл ЦСКА в Кубке России
«Спартак» в четвёртый раз за семь матчей обыграл ЦСКА в Фонбет Кубке России, одержав победу сегодня, 6 мая, в финале Пути регионов со счётом 1:0. Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, главным арбитром выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
В финале Пути РПЛ сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью — 0:0.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одержали победу над «Ростовом». Основное время встречи также завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее, выиграв 4:3.
