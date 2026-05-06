«Спартак» не проигрывает ЦСКА в Кубке России с 2011 года

«Спартак» не проигрывает ЦСКА в Кубке России с 2011 года. Очередную победу красно-белые одержали в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 над ЦСКА (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Последний раз «Спартак» уступил ЦСКА в турнире 11 мая 2011 года на стадии 1/2 финала. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались армейцы – 5:4.

В финале Пути РПЛ выявят сильнейшего московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.