Игра рукой Невеша, после которой не был назначен пенальти в ворота «ПСЖ»

Арбитр Жоау Педру Пиньейру принял решение не назначать пенальти за попадание мяча в руку полузащитника Жоау Невеша в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ». Игра идёт в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен», счёт – 1:0 в пользу парижской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что мяч попал в Невеша после удара с близкого расстояния от одноклубника португальца Витиньи.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.