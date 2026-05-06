Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Умяров: победа «Спартака» над ЦСКА — главный матч сезона

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал победу над ЦСКА главным матчем сезона. Встреча прошла сегодня, 6 мая, в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Главным арбитром выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Первый тайм был с достаточно большим нашим преимуществом — три 100-процентных момента. Потом подсели, ЦСКА — хорошая команда. Мы сыграли чуть по счёту. На данным момент это главный матч сезона», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одержали победу над «Ростовом».

